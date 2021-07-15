قناة النهار جمال فورار: لابد من تقليل الزيارات أيام العيد لتفادي إنتشار الفيروس والإلتزام بالتباعد أثناء النحر بقلم النهار أونلاين نشر في 15 جويلية 2021 - 21:31 شارك غرِّد 11 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961006 اقرأ أيضا حسين بن عالية: سياسة الترقيع الإقتصادي قد ولّت والدليل إختيار أيمن بن عبد الرحمان كوزير أول قناة النهار 01 جويلية مشكل عدم القدرة على التواصل مع الناس .. حتى الاقربون ..ماهو الحل ؟ قناة النهار 15 جويلية عنابة: أصحاب قاعات الحفلات يحتجون و يطالبون بالفتح وفق بروتوكول صحي قناة النهار 28 جوان دلال خير: رضيع أحبه الكثيرون يعاني من مرض القلب يتطلب إجراء عملية جراحية وتكاليف أخرى أرقت العائلة قناة النهار 02 جويلية