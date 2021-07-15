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جمال فورار: لابد من تقليل الزيارات أيام العيد لتفادي إنتشار الفيروس والإلتزام بالتباعد أثناء النحر

بقلم النهار أونلاين
جمال فورار: لابد من تقليل الزيارات أيام العيد لتفادي إنتشار الفيروس والإلتزام بالتباعد أثناء النحر
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رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961006
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