جمال فورار لـ”النهار”: “وفاة شخصين وتسمم 3 آلاف آخرين خلال موسم الاصطياف”

مدير الوقاية بوزارة الصحة

اقتناء مليونين و500 ألف جرعة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية الشهر الجاري

كشف مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال فورار، عن تسجيل أكثر من 3096 حالة تسمم غذائي خلال موسم الاصطياف 2019، ووفاة حالتين.

وأكد مدير الوقاية بوزارة الصحة فورار في تصريح خص به «النهار»، على هامش الاجتماع الذي نظمته وزارة الصحة

بالمديرين الولائيين، أمس، إنه تم تسجيل العديد من حالات التسمم الغذائي خلال موسم الاصطياف لسنة 2019، حيث

تم تسجيل أكثر من 3096 حالة تسمم غذائي، نتيجة عدم اتخاذ التدابير الخاصة بالوقاية والنظافة العامة، والوجبات

السريعة «فاست فود»، وأيضا الحفلات والأعراس.

وقال فورار في ذات السياق، إن مصالحه سجلت بولاية جيجل 155 حالة تسمم غذائي في حفلة، الأسبوع الماضي،

داعيا أصحاب قاعات الحفلات إلى ضرورة وضع سلسلة التبريد لتخزين المأكولات خاصة في فصل الصيف.

من جهة أخرى، أكد البروفيسور فورار أن وزارة الصحة ستقتني مليونين ونصف مليون جرعة للتلقيح ضد الأنفلونزا

الموسمية خلال شهر سبتمبر الجاري، تحضيرا لحملة التلقيحات السنوية، لتفادي وقوع وفيات بسبب هذا الفيروس،

خصوصا وأن الوزارة سجلت وفاة 10 حالات بسبب الأنفلونزا الموسمية خلال سنة 2019.

هذا ودعا فورار كل الفئات الهشة من كبار السن الذين يفوق سنهم 65 سنة، وكذا المصابين بجملة من الأمراض المزمنة مثل

مرضى السكري والضغط الدموي، وأمراض القلب والربو وأمراض الكلى، بما في ذلك النساء الحوامل، للتوجه لمختلف الوحدات العلاجية للتلقيح بالمجان، أو إلى الصيدليات.

مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتعويض اللقاحات لمن يشتريها خلال شهر أكتوبر، والتي ستنطلق فيها حملة التلقيح السنوية والتي تدوم إلى غاية مارس 2020.