قناة النهار جمال فورار: نملك من اللقاح ما يجعلنا في أريحية .. لقحنا قرابة 2 مليون شخض وهدفنا الوصول لـ 20 مليون بقلم النهار أونلاين نشر في 15 جويلية 2021 - 21:34 تحديث في 16 جويلية 2021 - 08:52 شارك غرِّد 76 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961012 اقرأ أيضا المسرح الوطني يسطر برنامجا ثريا و يوفر خدمة البيع الإلكتروني قناة النهار 04 جويلية شاهد سكنات عدل من الداخل التي أشرف على تدشينها الوزير الأول قناة النهار 06 جويلية عبد الرحمان بن بوزيد: سنستقبل أكثر من 4 ملايين جرعة لقاح هذا الشهر قناة النهار 07 جويلية والي غليزان.. تسطير مشاريع مهمة لمواجهة تذبذب التزويد بماء الشروب خلال هذه الصائفة بعد بلديات قناة النهار 29 جوان