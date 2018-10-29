جمال فوغالي: الجزائر الوحيدة التي تفتح أبواب معرض الكتاب الدولي مجانا

أكد المدير العام للكتاب بوزارة الثقافة جمال فوغالي، أن الجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي يفتح أبواب معرض الكتاب الدولي مجانا.

وقال فوغالي خلال استضافته بالقناة الأولى، إن الجزائر تمنح هذه الخدمة لجمهور معرض الكتاب الدولي بمختلف شرائحه العمرية سنويا.

لتشجيع المقروئية وتمكين الجميع من اقتناء الكتب التي يبحثون عنها في شتى الاختصاصات وهو ملا يجدونه في كل دول العالم.

ووصف فوغالي الطبعة الـ 23 لمعرض الكتاب الدولي التي تنطلق هذا الاثنين بالمميزة.

بالنظر إلى الكم الكبير للمشاركين وللكتب المعروضة متوقعا تحقيقها نجاحا كبيرا .

وأشاد فوغالي بمجهودات الدولة في تفعيل المشهد الثقافي من خلال تخصيص صندوق لدعم الإبداع الأدبي.

الذي يعتبر المعين والمرافق لدور النشر والمؤلفين مشددا على أهمية اقتناء الكتب من المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية.

الذي يفترض أن يتجاوز الـ 80 بالمائة من اقتناءات الكتب وذلك بهدف تشجيع المنتوج الذي يحمل الهوية الجزائرية.