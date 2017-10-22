جمال كعوان: المستقبل للصحافة الإلكترونية

قال وزير الإتصال جمال كعوان، إن المستقبل اليوم للصحافة الإلكترونية لما لها أهمية كبيرة مع التطور التكنولوجي.

واعتبر الوزير أن الوسيلة الإعلامية التي تستخدم مواقع التواصل الإجتماعية اليوم في إيصال المعلومة إلى القارئ فقد حققت مكسبا كبيرا.

وأشار الوزير إلى أنه تم إعتماد 7 قنوات تلفزيونية تخضع للقانون الجزائري، وسيتم إعتماد أخرى عند توسيع قدرة الساتل.

وبخصوص الصحافة المكتوبة ،أوضح كعوان ،أنّ مشروع الصندوق العمومي لدعم الصحافة المكتوبة لايزال في إطار الدراسة.

وأرجع ذات المسؤول، اندثار العديد من العناوين الى نقص الإشهار ، باعتبار الأخير أقل تكلفة في الوسائل السمعية البصرية.