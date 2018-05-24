جمال كعوان ينصب أمين الشيكر مديرا لـ Anep

نّصب وزير الاتصال جمال كعوان اليوم أمين الشيكر، رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة الوطنية النشر والإشهار Anep.

حيث زار الوزير بعد ظهر اليوم مقر الشركة الوطنية للنشر والإشهار Anep بالعاصمة.

كما استقبل كعوان اليوم أعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في جلسة عمل قبل الشروع في أعمالهم.

وكان كعوان قد أعلن مطلع شهر ماي أن موضوع الجائزة لسنة 2018 يخص موضوع ” العيش معا في سلام” .

ويرأس لجنة التحكيم التي تضم 11 عضوا الناشر والروائي مولود عاشور.

و تمنح هذه الجائزة التي أسست بموجب مرسوم رئاسي في ماي 2015 بمناسبة احياء اليوم العالمي للصحافة 22 أكتوبر.

وتهدف الى مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة فرديا أوجماعيا من طرف الصحفيين المحترفين.