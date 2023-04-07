جمال لامتناهي.. شاهد أول صورة مقربة لكوكب أورانوس

شارك تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لوكالة ناسا أول صورة له لكوكب أورانوس. إنه يجمع بين الجمال اللامتناهي وثمار التكنولوجيا الاستثنائية.

كما أن علماء الفلك أنفسهم مندهشون من قوة “JWST”، “التي صورت أكثر حلقتين ضعيفتين على الكوكب. والتي لم يتم اكتشافها قبل تحليق فوييجر 2 في عام 1986”.

كما توضح وكالة ناسا على موقعها على الإنترنت، تتكون الحلقات الرئيسية من كتل جليدية يبلغ قطرها عدة أمتار. بينما تتكون الحلقات الأخرى في الغالب من قطع جليدية مظلمة بالصخور.

الحلقات رفيعة وضيقة ومظلمة مقارنة بالكواكب الأخرى التي لها نفس الخصائص، مثل زحل.

ما يبرز على الفور هو هذا اللون الأزرق، بين الباستيل والأزرق السماوي، والذي وفقًا لوكالة الفضاء الأمريكية يرجع إلى طبقة سميكة من الضباب في غلافه الجوي.

وأطلق باحثو جامعة أكسفورد على هذه الطبقة اسم “Aerosol-2”. والتي قالوا إنها ستبدو بيضاء في الأطوال الموجية المرئية بالعين المجردة. إنه يخفف مظهر الكوكب السابع من الشمس.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) في بيان “عندما شاهدت فوييجر 2 أورانوس ، أظهرت كاميرتها كرة زرقاء وخضراء. عديمة الملامح تقريبًا بأطوال موجية مرئية “.

“بفضل الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء وحساسية ويب المتزايدة، نرى المزيد من التفاصيل، مما يوضح مدى ديناميكية الغلاف الجوي لأورانوس.”

والتقط التلسكوب الدولي أيضًا العديد من الأقمار السبعة والعشرين المعروفة لأورانوس، ومعظمها صغير جدًا. وخافت بحيث لا يمكن رؤيته من كوكب الأرض. ولكن تم تحديد ستة أقمار سطوعًا في الصورة. وقالت ناسا: “تم تحديد ألمع ستة أقمار في صورة الرؤية الواسعة”.