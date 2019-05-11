جمال لعروسي يفتتح الطبعة الـ20 للمهرجان الثقافي الأوروبي بالعاصمة

تم افتتاح، الطبعة الـ20، للمهرجان الثقافي الأوروبي، بالجزائر العاصمة، مساء أمس الجمعة، بحفلة مدهشة للمغني الجزائري جمال لعروسي.

وحسب “واج”، تحتضن فعاليات هذا المهرجان، الذي جاء تحت شعاري “أولوان أوروبا” و”العيش معا”، أوبرا الجزائر بوعلام بسايح.

ويشارك بهذا المهرجان ستة عشر بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، على غرار ألمانيا والسويد وإسبانيا وفرنسا والنمسا والبرتغال

وقدم المغني جمال لعروسي، حوالي خمس عشرة مقطوعة أداها مع الجوقة الافريقية “العيش معا”، التي تضم ثمانين صوتا تحت قيادة الكاميروني مايام سيريل.

واستمتع الجمهور بإبداعات عازف الجاز المبدع، جمال لعروسي، ومختلف أغانيه.

وفي تصريح لـ”واج”، كشف الفنان أنه “سينتهي قريبا من إنجاز مقطوعته القادمة”.

وكان السفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر، “جون أوروك” قد ألقى الكلمة الافتتاحية للمهرجان الثقافي الأوروبي العشرين بالجزائر.

وذلك بحضور العديد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر، وكذا مدير أوبرا الجزائر العاصمة نور الدين سعودي.

ويضم برنامج الطبعة العشرين للمهرجان عدة طبوع من الموسيقى التقليدية كالفادو والموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة الجاز والفلكلور والروك والموسيقى العالمية.

وستقوم كل من إيطاليا و بولونيا و التشيك، بتقديم أفلام ومشاهد رقص مع غياب المسرح في هذه الطبعة.

وسيتواصل المهرجان الثقافي الأوروبي العشرين إلى غاية 27 من شهر ماي بالعاصمة، وكذا بجاية، ووهران وتيزي وزو.