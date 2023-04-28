جمال مربوط: “برمجنا حفل خاص بافتتاح “كان” أقل من 17 عاما”
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس لجنة تنظيم كان أقل من 17 عاما، جمال مربوط، برمجة حفل افتتاح خاص بانطلاق منافسة كان أقل من 17 عاما.
وصرح مربوط، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مثلما تعودنا في البطولات السابقة أين أقمنا حفل افتتاح مميز، برمجنا حفل خاص بافتتاح بطولة أقل من 17 عاما”.
كما أضاف: “ستكون هناك أسماء فنية لتنشيط هذا الحفل، ونعمل على اتمام آخر الروتوشات لانجاح هذا الحفل”.
وتابع رئيس لجنة تنظيم كان أقل من 17 عاما، جمال مربوط: “الحفل سيكون حوالي ساعة ونصف قبل موعد المباراة الافتتاحية لهذه البطولة”.
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