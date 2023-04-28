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الرياضة

جمال مربوط: “برمجنا حفل خاص بافتتاح “كان” أقل من 17 عاما”

بقلم كريم تيغرمت
جمال مربوط: “برمجنا حفل خاص بافتتاح “كان” أقل من 17 عاما”
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كشف رئيس لجنة تنظيم كان أقل من 17 عاما، جمال مربوط، برمجة حفل افتتاح خاص بانطلاق منافسة كان أقل من 17 عاما.

وصرح مربوط، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مثلما تعودنا في البطولات السابقة أين أقمنا حفل افتتاح مميز، برمجنا حفل خاص بافتتاح بطولة أقل من 17 عاما”.

كما أضاف: “ستكون هناك أسماء فنية لتنشيط هذا الحفل، ونعمل على اتمام آخر الروتوشات لانجاح هذا الحفل”.

وتابع رئيس لجنة تنظيم كان أقل من 17 عاما، جمال مربوط: “الحفل سيكون حوالي ساعة ونصف قبل موعد المباراة الافتتاحية لهذه البطولة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/iQbds
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