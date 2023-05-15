جمال مربوط: “قسنطينة نجحت وأثبتت احترافيتها في تنظيم المنافسات الكبرى”
بقلم كريم تيغرمت
أشاد جمال مربوط، رئيس اللجنة المحلية لتنظيم كأس أمم إفريقيا لاقل من 17 عاما، الجارية بالجزائر، بنجاح قسنطينة في تنظيم جزء من هذه المنافسة.
وصرح مربوط، لتلفزيون “النهار”: “كنت حاضرا في قسنطينة التي احتضنت ثمانية مباريات من كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما”.
كما أضاف: “اللجنة المحلية لتحضير كان أقل من 17 عاما بقسنطينة أثبتت احترافيتها في التنظيم وأسعدت كل الجزائريين”.
وأردف: “مسؤولين كبار من “الكاف”، صرحوا بأن الجزائر تملك امكانيات كبيرة وقامت بتنظيم محكم واحترافي”.
وتابع جمال مربوط: “قسنطينة كسبت الرهان الاول وهو الشان، ثم الثاني وهو كأس امم إفريقيا للمحليين، ونتمنى أن يكون تنظيم كان 2025 من حظنا لثبت قسنطينة مجددا احترافيتها الكبير في تنظيم كبرى المنافسات”.
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