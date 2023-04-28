جمال مربوط: “كان الجزائر لأقل من 17 عاما ستكون حدثا بارزا لافريقيا”

أكد رئيس اللجنة المحلية لتنظيم كان أقل من 17 عاما، جمال مربوط، عزم الجزائر على انجاح هذه الطبعة، وجعلها حدثا بارزا.

وصرح مربوط، اليوم الجمعة في ندوته الصحفية: “ستكون هذه الطبعة من كأس أمم إفريقيا على مستوى هذا الحدث المرموق”.

كما أضاف رئيس اللجنة المحلية: “نعمل لصنع من هذا الحدث نجاحا حقيقيا لجميع مشجعي كرة القدم عبر افريقيا”.

وتابع جمال مبروط: “نحن مقنعون في جعل هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما حدث بارز ولا ينسى”.