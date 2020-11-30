جمال من تيبازة وجيلالي من المدية يبحثان عن زوجة صالحة يكملان معها المشوار

من تقبل بي زوجا في الحلال أجعلها الأسعد في الحياة

قد تأخذنا الحياة وتعرج بنا من طريق لآخر ونجن نبحث عن الهناء، لكن عبثا نفعل، فبعد أن نكون قد حققنا الكثير من الأحلام، نجد أنفسنا لم نحقق الأهم ألا وهو الاستقرار العائلي، أي نعم فأنا تاجر ناجح في تجارتي، لكن كل هذا بلا طعم لأنني ببساطة لازلت أعزبا، لكن لن يطول بي الأمر إن شاء الله، لهذا قررت أن أناشد من خلال صفحتكم زوجة ترافقني مشوار الحياة.

انا جمال من ولاية تيبازة، أبلغ من العمر 45 سنة، أمارس مهنة التجارة كما أسلفت الذكر والحمد مرتاح جدا فيها، لدي مسكن خاص، ولا ينقصني سوى سيدة تكون أميرة في حياتي.

فعلى سنة الله ورسولبه الكريم أعرض الزواج على شابة تكون لي قرة عين، لا أريد منها سوى المودة والرحمة، أريدها من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتعدى 40 سنة، لا يهمني إن كانت أرملة أ, مطلقة بدون أولاد، وشرطجي الوحيد أن تون ماكثة بالبيت.

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من تكون خير خير متاع وتبادلني المودة والاحترام

من ولاية المدية أعزب آخر يرغب في اتمام نصف الدين والزواج على سنة الله ورسوله الكريم، إنه جيلالي، رجل يبلغ من العمر 47 سنة، يعمل كعون أمن في مؤسسة وطنية، ومقيم مع الأهل، رجل أكثر ما يميزه النخوة والشهامة، يود أن ينعم براحة البال والسعادة والاستقرار، يتمنى إتمام نصف الدين تطبيقا وامتثالا لسنة الله ونبيه خاتم المرسلين مع شابة صادقة ترفقه الحياة وتحيا معه تحت سقف المودة والرحمة كما ينص الشرع والدين، تكون من إحدى ولايات الوسط، سنها من 30 إلى 39 سنة، يريدها عازبة، لا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133578

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر