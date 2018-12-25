جمال ميموني: “أفكارك يا بوناطيرو مهزلة علمية وتكفيرية”

انتقد أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة قسنطينة، جمال ميموني، بشدة أفكار بوناطيرو حول ثبات الأرض، معتبرا إياها مهزلة علمية وتكفيرية مغلوطة.

وقال ميميوني في اتصال مع قناة النهار ،إنّه “في حالة تبني نظرية بوناطيرو علينا تغيير كل برامج المنظومة التربوية من جغرافيا وفيزياء”.

مشيرا أن بوناطيرو لم يقدم أفكاره إستنادا لإجتهاد أو مرجع علمي، مضيفا أنّها تأويلات شاذة، والقرآن الكريم بريء منها وهي مرفوضة علميا ودينيا وثقافيا.

وقال ميميوني إنّه يجب أن تكون هناك مناظرة علمية تتضمن آراء سديدة وصحيحة .

ومن جهته، ردّ الخبير الفيزيائي،لوط بوناطيرو، على تصريحات ميموني ، أنّ أفكاره سديدة وصحيحة، ومطبقة في الميدان .

وأكّد أنّ أبحاثه معترف بها عالميا، ومنشورة في مجالات ومكاتب عالمية .