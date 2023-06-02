جمال ورقي.. إطلالة كيت ميدلتون بزفاف ولي عهد الأردن تبهر رواد الأنترنت

بدت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، رائعة الجمال في حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ولفت التطريز الموقع من طرف المصمم العالمي اللبناني إيلي صعب الأنظار. وكذلك النماذج المعقودة بطريقة فائقة الإتقان على “الكورساج”. بالإضافة إلى لون “البودرة الجميل”، والتنورة الطويلة الواسعة، والياقة العالية، إلى الأصفاد المزيّنة بالثنيات على الأكمام. وحقيبة الكلاتش الذهبيّة.

كما تركت كيت مديلتون شعرها منسدلاً ومموّجاً، وزيّنت أذنيها بقرطين كبيرين.

وكان الفستان الذي ارتدته كيت من مجموعة الملابس الجاهزة لخريف شتاء .2017 والتي حملت عنوان Poetry in Motion وتميزت بتصاميم خيالية. زهرة الزنبق كانت العنصر المتكرر والأساسي لمجموعة إيلي صعب.

وظهرت مطرزة فوق التصاميم بكل رقة ودقة، وهي تظهر بشكل جلي فوق فستان كايت عند الصدر. وعلى أطراف الكمين المنفوخين واللذين ينتهيان بعقدة أنيقة تضفي عليهما نفحة رومانسية حالمة.

وقضى أفراد العائلة المالكة البريطانية ، الذين لم يعلنوا عن حضورهم مسبقا. وقتا في التحدث إلى مضيفيهم الأردنيين قبل أن يشقوا طريقهم إلى حدائق القصر حيث أقيم الحفل. وأيضًا شكل حضور الأميرة بياتريس حفيدة الملكة الراحلة إليزابيث وزوجها إدواردو مابيلي حفل الزفاف مفاجأة لمحبي العائلة المالكة البريطانية.

وتفاعل الجمهور مع فيديو تم تداوله بشكل واسع يظهر حديث حصل بين أميرة ويلز كيت و الأميرة رجوة. وذلك أن منحها الديوان الهاشمي الملكي لقب أميرة بعد عقد قرانها على ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وذكرت عدة تقارير في الصحافة العالمية أن رحلة كيت إلى الأردن لها صلة شخصية خاصة بها. حيث عاشت هناك من ماي 1984 إلى سبتمبر 1986 نتيجة لعمل والدها.

وفي مايو 1984 ، في سن الثانية ، انتقلت كيت مع عائلتها إلى عمان في الأردن، حيث عمل والدها لمدة عامين ونصف. وكانت أيضًا قد التحقت كيت بمدرسة حضانة في عمان في سن الثالثة من عمرها.