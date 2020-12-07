جمال ولد عباس:” أنا أبيض مثل ثلج الشريعة”

التمس المتهم الموقوف جمال ولد عباس في الكلمة الأخيرة التي منحتها إليه القاضي مومن، براءته من جل التهم المنسوبة إليه مخاطبا رئيسة الجلسة: ” انا ابيض مثل ثلج الشريعة” مستعملا استعارة مكنية لوصف برائته.

في حين شدد المتهم السعيد بركات على براءته بالقول :” انا بريئ انا بريئ انا بريئ”.. وطوى مجلس قضاء العاصمة أمسية اليوم الاثنين ملف اختلاس أموال المحتاجين والزوالية.

وذلك بعد يومين من المحاكمة التي اتسمت بإنكار المتهمين وتمسكهم ببرائتهم خلال مثولهم للمحاكمة.

هذا قبل أن نلتمس النيابة العامة في القضية توقيع عقوبات تراوحت ما بين الـ 10 و8 سنوات في حق جميع المتهمين بعدما رافعت عن تهم الفساد.

التي نشبت إليهم وفق لتقاريرالمفتشية العامة للمالية، الذي وقف على عدة خروقات ارتكبها المتهم الرئيس جمال ولد عباس خلال توليه منصب وزير التضامن برفقة المتهم السعيد بركات بصفته وزيرا أيضا.

وحدد القاضي تاريخ 13 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم في قضية جمال ولد عباس والسعيد بركات.