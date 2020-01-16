جمال ولد عباس يمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد

مثل صبيحة اليوم الأمين العام الأسبق للأفلان جمال ولد عباس أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين”، نقلا عن مصادر قضائية على صلة بالتحقيق، فإن جمال ولد عباس مثل أمام قاضي التحقيق بالغرفة السادسة بالقطب الجزائي المتخصص.

وأكدت ذات المصادر، بأن ولد عباس قد تم استخراجه من المؤسسة العقابية بناءً على طلب قاضي التحقيق في إطار القضايا المتعلقة بالفساد المفتوحة ضده وضد ابنيه.

وتم جلب جمال ولد عباس اليوم من قبل فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني لباب الجديد.

بالموازاة مع ذلك كشفت مصادر “النهار أونلاين”، عن أن ولد عباس قد تم تحويله قبل 48 ساعة من المؤسسة العقابية بالحراش نحو المؤسسة العقابية بالقليعة.