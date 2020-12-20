جماهير إتحاد العاصمة تثور في وجه الفريق وإدارته !

أبدت جماهير إتحاد العاصمة عن غضبها من الفريق ومن إدارته بعد النتائج الهزيلة والمهينة التي يحققها النادي.

وأكدت جماهير إتحاد العاصمة أن هذا الفريق أكبر من هذه النتائج المهينة آخرها الخسارة أمام “المدية” في بولوغين بثلاثية.

وكان نادي “سوسطارة” قد فشل في تحقيق الانتصار ويتذيل الترتيب العام بعد مرور 4 جولات بنقطتين فقط.

فقد انهزم في مناسبتين أمام “وفاق سطيف” و”أولمبي المدية” في بولوغين وتعادل أمام الساورة وتلمسان.

كما أن جماهير الفريق العاصمي، تتساءل عن نوعية الاستقدامات التي قام بها المدير الرياضي “عنتر يحيى”.

وطالب “أولاد البهجة” بتفسيرات من المدير الرياضي ومن اللاعبين ومن إدارة الفريق على هذا المستوى الهزيل.

في نفس السياق، لم يسلم اللاعبون من انتقادات اللاعبين من طرف الجماهير مؤكدين أنهم أيضا السبب في هذه النتائج الكارثية.

كما وجّه اللاعب السابق “محمد حمدود” رسالة للإدارة الحالية مطالبا إياها بتغيير المسار ووضع الفريق في السكة الصحيحة.

وتعتبر هذه أسوء انطلاقة لنادي إتحاد العاصمة منذ عدة سنوات وهذا ما يفسر غضب الجماهير التي وجهت انتقادات لاذعة للجميع.