جماهير إتحاد العاصمة غاضبة على اللاعبين وتُطالب برحيل “فروجي” !

يواصل إتحاد العاصمة نتائجه المتذبذبة في البطولة الوطنية، بعد خسارته للمرة السادسة هذا الموسم أمام “بارادو”.

جماهير إتحاد العاصمة عبرت عن استيائها من توالي الانهزامات التي أصبحت “عادة” في الآونة الأخيرة.

كما أن الجماهير عبرت عن غضبها من الطاقم الفني ومن بعض اللاعبين المحدودين على حد تعبيرهم.

وترى جماهير أولاد البهجة أن عودة “زماموش” لحراسة المرمى أصبحت ضرورية بالنظر للمستوى المحدود للحارس “قندوز”.

في حين أن البعض يطالب برحيل المدرب “فروجي” وتعويضه بمدرب يسمح للاعبين بتفجير إمكانياتهم.