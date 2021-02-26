جماهير إتحاد العاصمة غاضبة من إدارة الفريق بسبب “زماموش”

الرياضة
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جماهير إتحاد العاصمة غاضبة من إدارة الفريق بسبب “زماموش”
بقلم أمير بهلول

عبّرت جماهير إتحاد العاصمة، عن غضبها من إدارة الفريق والطاقم الفني بسبب تهميش الحارس “محمد لمين زماموش“.

وكانت “تيري فروجي” مدرب الفريق قد أعلن عن قائمة الفريق التي ستواجه مساء اليوم الجمعة “مقرة” والتي شهدت غياب “زماموش”.

غياب “زيما” عن القائمة يؤكد أن هناك العديد من المشاكل داخل أسوار النادي العاصمي وهو ما لا يحبذه جماهير النادي.

فترى جماهير “سوسطارة” أن “زيما” يستحق فرصته هو الآخر في ظل المستوى المحدود الذي ظهر به”قندوز” وعدم جاهزية “سيفور”.

يذكر أن زماموش كان قد طلب أوراقه من عنتر يحيى بعد تهميشه مؤكدا أنه سيغادر الفريق في الميركاتو المقبل.


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