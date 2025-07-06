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قناة النهار

جماهير إتحاد العاصمة يستوقفون رئيس الجمهورية لإلتقاط صور معه

بقلم قناة النهار
جماهير إتحاد العاصمة يستوقفون رئيس الجمهورية لإلتقاط صور معه
رئيس الجمهورية
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جماهير إتحاد العاصمة يستوقفون رئيس الجمهورية لإلتقاط صور معه

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