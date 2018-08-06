جماهير إتحاد بلعباس مدعُوة لمُساعدة اليتامى قبل عيد الأضحى

أطلقت جمعية “كافل اليتيم” بمكتبها الخاص بولاية، سيدي بلعباس، حملة تضامنية لشراء أضحية العيد للمُحتاجين والمعوزين، رافعة شعار “نعيدوا ويعيدوا”.

وتتلخص المُبادرة في قيام أنصار “المكرة” بدفع تذكرة قيمتها 100 دينار، خلال المواجهة الودية بين الفريق المحلي و”تي بي مازيمبي”.

وأشارت جمعية “كافل اليتيم” بأن شراء التذكرة ليس بالأمر الإجباري، بل يبقى إختيارا لكُل مُشجع، حسب مقدوره من الناحية المادية.

وينتظر الجميع أن تلقى المُبادرة تجاوبا قويا من “العقارب” المعروفين بتضامنهم الدائم، مع مثل هذه الخرجات الداعمة للمُحتاجين حيثما تواجدوا.