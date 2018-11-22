جماهير “إيفرتون” ترفض “براهيمي”!

طالبت جماهير نادي “إيفرتون” عدم إستقدام الدولي الجزائري، ياسين براهيمي خلال الميركاتو الشتوي القادم، لإقتناعها بعدم قُدرته على تقديم الإضافة.

برّر مُحبو “التوفيز” في صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، موقفهم، بإمتلاك فريقهم للاعبين كثر في نفس منصب نجم “بورتو”.

وإعتبر مُشجعو القطب الثاني لمدينة “ليفربول”، بأن إستقدام صاحب المُراوغات السحرية، سيكون بمثابة تبذير للأموال لا اكثر و لا أقل.

يُشار بأن “إيفرتون”، يُحاول منذ ثلاثة سنوات كاملة خطف صانع ألعاب “التنانين”، ولكن يفشل في تجسيد الصفقة بسبب تفاصيل بسيطة.

يُذكر بأن، براهيمي، سيكون قادرا على تغيير الأجواء، وإختيار فريق جديد، هذا الشتاء، 6 أشهر قبل نهاية عقده مع “بورتو”.