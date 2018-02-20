جماهير الأندلس: “شكرا لك ماندي.. أكثر من لاعب كرة قدم”

الرياضة
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جماهير الأندلس: “شكرا لك ماندي.. أكثر من لاعب كرة قدم”
بقلم أمير بهلول

أبدت جماهير “ريال بيتيس” عن فخرها باللاعب الجزائري “عيسى ماندي” الذي قام بلفتة رائعة اتجاه زميله المغربي “زهير فضال”، حينما أهداه الهدف الذي سجله ضد “ريال مدريد”.

ونشر حساب ريال بيتيس صورة لماندي وعلق عليها: “هناك أمور أكبر من كرة القدم”.

وردت بعض الجماهير: “شكرا لك ماندي.. أكثر من لاعب كرة قدم”.

كما أشادت جماهير الأندلس بأداء الجزائري الذي يقدم أحد أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة.

وتلقى ماندي إشادة مدربه “كيكي” الذي أكد أنه يتطور من مباراة لأخرى.

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