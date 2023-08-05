جماهير الأهلي السعودي يطلقون “هاشتاق” دعما لبودبوز

أبدى جماهير نادي الأهلي السعودي، دعمهم الكبير لنجمهم الدولي الجزائري رياض بودبوز، بعد ابداء إدارة الفريق نيتها في التخلي عن خدماته.

وأطلقت جماهير الأهلي السعودي، “هاشتاق” بعبارة “رياض بودبوز لا يُمس”، تعبيرا منهم على دعمهم للدولي الجزائري.

كما أبدى أنصار النادي السعودي، امتعاضهم من قرار إدارة الفريق، معتبرين بأن التخلي عن خدمات بودبوز سيكون خطأ كبير.

يذكر أن رياض بودبوز، كان ركيزة أساسيا في تشكيلة الأهلي السعودي الموسم الماضي، وقدم مردودا كبيرا، بتسجيله لعدة أهداف، ومنحه عدة تمريرات حاسمة.