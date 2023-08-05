جماهير الأهلي السعودي يطلقون “هاشتاق” دعما لبودبوز
أبدى جماهير نادي الأهلي السعودي، دعمهم الكبير لنجمهم الدولي الجزائري رياض بودبوز، بعد ابداء إدارة الفريق نيتها في التخلي عن خدماته.
وأطلقت جماهير الأهلي السعودي، “هاشتاق” بعبارة “رياض بودبوز لا يُمس”، تعبيرا منهم على دعمهم للدولي الجزائري.
كما أبدى أنصار النادي السعودي، امتعاضهم من قرار إدارة الفريق، معتبرين بأن التخلي عن خدمات بودبوز سيكون خطأ كبير.
يذكر أن رياض بودبوز، كان ركيزة أساسيا في تشكيلة الأهلي السعودي الموسم الماضي، وقدم مردودا كبيرا، بتسجيله لعدة أهداف، ومنحه عدة تمريرات حاسمة.
رسالة إلى اللجنة التنفيذية@ALAHLI_FC
أبو دبوز مكسب عالي فنيآ للأهلي وخروجه خسارة كبرى وفي مصلحة المنافسين وسيأخذونه فورآ#رياض_بودبوز_لا_يمس
المطلوب فقط 2
محور
مدافع
وشكرآ
ويبقى #بودبوز
pic.twitter.com/NoW8HTMVhM
— باكر السروي (@ALSaarayi) August 5, 2023
اذا ابعدتم النجم المميز رياض بودبوز
ثقوا ان هجومكم سيكون بدون صانع لعب ولن تستطيعوا تعويضه بأي لاعب.
خانه عانى منها الفريق لسنوات منذ رحيل كماتشو
#رياض_بودبوز#رياض_بودبوز_لا_يمس pic.twitter.com/M7n96gy9MN
— عبيد_السناني (@Senaniu2) August 5, 2023
#رياض_بودبوز_لا_يمس pic.twitter.com/6ZUdiNxTvu
— medo (@mmedo2112) August 5, 2023