جماهير الإتحاد تطالب بخدمات “السفاح”

تطالب جماهير نادي الإتحاد السعودي، إدارة ناديها، بظرورة التعاقد مع الدولي الجزائري بغداد بونجاح، لاعب نادي السد القطري.

وأطلقت جماهير نادي الإتحاد السعودي، “هاشتاك”، عبر “تويتير” بعنوان “بغداد بونجاح مطلب اتحادي”، لإجبار إدارة نادي الإتحاد، على التعاقد بونجاح.

واعتبرت أنصار النادي السعودي، أن قيمة عقد بونجاح، التي بلغت 100 مليون ريال، مستحقة، بالنظر لما يقدمه هذا الأخير لفريقه هذا الموسم.

وترى جماهير الإتحاد، أن قيمة عقد بونجاح، ليست مبالغ فيها، مقارنة، بقيمة شراء عقد المهاجم أحمد موسى، التي بلغت 131 مليون ريال، وبالنظر لما قدمه اللعبان لحد الآن لفريقيهما.