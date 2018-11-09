جماهير الإتفاق تعلق آمالها على مبولحي

تنتظر جماهير نادي الإتفاق السعودي، بشغف كبير، عودة حارسهم الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، لتشكيلة الفريق، أمام النصر السعودي.

وكشفت الصحافة السعودية، أن الحالة الصحية لمبولحي في تحسن، ويواصل برنامجه التأهيل، في انتظار الضوء الأخضر من طبيب الفريق، للعودة للمنافسة.

وأكد الأورغواياني، ماتياس ايخو، مدير اللياقة في نادي الإتفاق، أن مبولحي، سيكون جاهزا بشكل كبير قبل مباراة فريقه المقبلة أمام نادي النصر.

ويأمل جماهير الإتفاق في عودة مبولحي، لحراسة عرين الفريق، بالنظر لتلقي الفريق تسعة أهداف كاملة، في آخر مبارتين للفريق، في غياب رايس مبولحي.

يذكر أن غياب مبولحي، كان بسبب معاناته من إصابة على مستوى الركبة، كان قد تلقاها في مباراة فريقه أمام نادي الحزم.