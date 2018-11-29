جماهير “الاتفاق” تدعم “مبولحي” وتسانده !

دافعت جماهير “الاتفاق” السعودي على الحارس “رايس مبولحي” واعتبرته القائد المثالي للفريق نظرا للأداء الكبير الذي يقدمه مع الفريق.

وعبرت جماهير “الاتفاق” عن غضبها من تصريحات المدرب “راموس” الذي تم الاستغناء عنه أين هاجم فيها “مبولحي” واتهمه بالمؤامرة.

كما عبرت أيضا عن دعمها اللامشروط ومساندتها الكبيرة للحارس الجزائري وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث تم وصف “مبولحي” بـ “القائد المثالي”، “الكل في الكل”، “القائد الشجاع” وغيرها من الأوصاف التي تؤكد قيمة حارس “الخضر” بالنسبة للجماهير السعودية.