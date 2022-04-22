جماهير الرجاء تقتحم ملعب محمد الخامس قبل مواجهة الأهلي !

اقتحم بالقوة أمسية اليوم الجمعة أنصار فريق الرجاء البيضاوي المغربي مدرجات ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وذلك بسبب امتلاء المدرجات قبل مواجهة الأهلي المصري الجارية حاليا في عودة الدور ربع النهائي من منافسة كـأس رابطة أبطال إفريقيا.

حيث قامت جماهير الرجاء باقتحام الملعب عبر تسلق الأسوار الخارجية دون تذاكر ودون حجز ودون نظام.

كما لم يستطع الأمن المغربي السيطرة على الجماهير التي لم تكتفي بهذا فقط بل اقتحمت أرضية الميدان أيضا.