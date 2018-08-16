جماهير “الريال” تثور في وجه رئيس النادي !

كانت خسارة “ريال مدريد” سهرة أمس ضد “اتلتيكو مدريد” في كأس السوبر القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة لجماهير “الملكي” التي ثارت في وجه رئيس الفريق “بيريز”.

واشعلت هذه الخسارة مواقع التواصل الإجتماعي، أين كان لـ “بيريز” النصيب الأكبر من الهجومات بسبب التخلي عن “زيدان” وعن “كريستيانو رونالدو”.

فقد ظهر جليا غياب شخصية الفريق بغياب “الدون”، كما أن إدارة “الملكي” لم تتعاقد مع لاعبين لتعويض رحيل النجم البرتغالي مما جعل الريال عاجزا أمام “الأتليتي”.

هذه الخسارة من شأنها أن تغير الكثير من الأمور بالنسبة لميركاتو “ريال مدريد” الذي سيبحث عن لاعبين مميزين و التعاقد مع أحد النجوم لكي يستعيد الملكي بريقه.