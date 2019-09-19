جماهير “الريال” تثور في وجه “زيدان”

لم تتحمل جماهير “ريال مدريد” رؤية فريقها يلعب بشكل سيئ مجددا خاصة بعد الخسارة المهينة أمام “باريس سان جيرمان” في افتتاح مباريات دوري الأبطال.

وثارت جمايهر “الملكي” على المدرب “زين الدين زيدان” الذي حملته المسؤولية الكاملة لهذا المستوى الكارثي الذي ظهر به رفقاء “بن زيمة”.

كما أن الجماهير حملت “زيزو” كل المشاكل التي تقع في الفريق بعد تسريحه لعدد كبير من اللاعبين ورفضه التعاقد مع بعض النجوم التي كانت ستساعد الفريق.

والضغط بدأ يرتفع أكثر وأكثر في بيت “الميرنغي” وشهر “سبتمبر” سيكون حاسما لـ “زيدان” الذي سيواجه “إشبيلية” و”أتليتكو مدريد” في الليغا أيضا هذا الشهر.