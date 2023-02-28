جماهير الريال تطالب بطرد آلابا من الفريق بسبب بن زيمة

شنت جماهير ريال مدريد الإسباني، هجوما لاذعا على مدافع الفريق دافيد آلابا، كما طالبت من الإدارة بطرده، لعدم مساندته زميله كريم بن زيمة.

وتصدر “هاشتاغ” أنصار ريال مدريد، الداعين لطرد النمساوي آلابا، من الفريق الملكي، “الترند” في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما يأتي بهذا سبب تصويت مدافع الملكي، على ميسي، في جائزة أفضل لاعب في العالم، على حساب زميله في الفريق بن زيمة.

ونشر دافيد ألابا، تغريدة عبر حسابه الرسمي، أوضح من خلالها، بأن التصويت كان جماعيا من المنتخب النمساوي، وليس فرديا، مؤكدا تفضيله شخصيا لزميله بن زيمة الذي يعتبره أفضل مهاجم في العالم.