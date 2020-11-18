جماهير “السيتي” تشيد بـ “محرز”

أشادت جماهير “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” بعد تألقه مع الخضر في تصفيات كأس إفريقيا.

ونشر موقع “مانشستر إيفنينغ” تقريرا مطولا على أداء النجم “محرز”، وكيف كانت ردة فعل جماهير “السيتي”.

فقد طالب الجميع من “بيب غوارديولا” الاعتماد عليه مثل يفعل مدرب المنتخب الجزائري “جمال بلماضي” حتى يستفيد الفريق من إمكانياته.

فالفريق حاليا بحاجة ماسة لمهاراته ولتمريراته الحاسمة وأيضا لأهدافه الجميلة في ظل تذبذب أداء مختلف اللاعبين هذا الموسم.

واعتبر الجميع أن هدف “محرز” العالمي في مرمى “زيمبابوي” هو بمثابة الإنطلاقة الحقيقية للنجم الجزائري هذا الموسم.