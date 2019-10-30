جماهير “السيتي” تشيد بـ “محرز”

أشادت جماهير “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” بعد الأداء الكبير الذي يقدمه رفقة الفريق هذا الموسم.

فكان “رياض” وراء كل الكرات الخطيرة لفريقه في مباراة كأس الرابطة أمام “ساوثامبتون” سهرة أمس الثلاثاء.

كما أنه أضاع فرصة ذهبية لتسجيل هدف في المباراة، غير أن هذا لم يؤثر على رأي جماهير “السيتي” التي تعتبره أحد ركائز الفريق.

ففي تقرير مطول نشره موقع “مانشستر إيفنينغ” أكدت الجماهير الإنجليزية، أن “رياض” يستحق مكانته الأساسية.

فالنجم الجزائري يمكنه تغيير نتيجة المباراة في أي لحظة بمراوغة، بتمريرة حاسمة فهو يصنع العديد من الفرص في المباراة.