جماهير السيتي تصدم “محرز” !

كشفت جماهير “مانشستر سيتي”، أنها لا تمانع رحيل “رياض محرز” في الصائفة المقبلة، في ظل اهتمام كل من “ريال مدريد” و “باريس سان جيرمان” باللاعب.

وفي تقرير نشره موقع “مانشستر إيفنينغ” الإنجليزي، أكدت جماهير “السيتي”، أن رحيل “محرز” يعني التعاقد مع نجم كبير آخر في الميركاتو الصيفي.

كما أن قيمة رحيل “رياض” عن الفريق السماوي لن تقل عن 80 مليون أورو وهو ما سيساعد الفريق الأزرق على التعاقد مع أحد النجوم في الصائفة.

كما أنه في حالة رحيل “محرز” فإن اللاعب الألماني “ساني” لن يغادر “مانشستر سيتي”.