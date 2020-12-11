جماهير “السيتي” تطالب بإشراك “محرز” كأساسي في الداربي

طالبت جماهير “مانشستر سيتي” من المدرب “بيب غوارديولا” بإشراك النجم الجزائري “رياض محرز” كأساسي في مباراة الداربي.

“محرز” يقدم في مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة، كما أنه اللاعب الوحيد الذي يبدع في منصبه كجناح أيمن.

فمع إصابة غوندوغان، فإن الأمور توحي لإشراك بيرناردو سيلفا في خط الوسط مع إقحام “محرز” في منصبه كجناح أيمن.

في حين يرى البعض الآخر، أن “توريس” هو الأجدر باللعب في خط الهجوم مع كل من “سترلينغ” و”خيسوس”.

يذكر أن “مانشستر سيتي” سيحل ضيفا على “مانشستر يونايتد” غدا السبت لحساب الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.