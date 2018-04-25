جماهير السيتي تفضل إستقدام هازارد على محرز !

كشف إستطلاع أجرته صحيفة “ميترو” البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، بأن جماهير مانشستر سيتي نفضل إستقدام اللاعب البلجيكي إيدين هازارد على الدولي الجزائري رياض محرز.

وجاء في إستفسار الصحيفة البريطانية حول هوية اللاعب الذي سيكون من الأفضل إستقدامه لنادي مانشستر سيتي.

وحددت الصحيفة البريطانية ثلاثة لاعبين وهم: إيدين هازارد (وسط ميدان تشيلسي)، كيليان مبابي (مهاجم باريس سان جيرمان)، ورياض محرز (مهاجم ليستر سيتي).

وإحتل اللاعب البلجيكي إيدين هازارد المرتبة الأولى بـ40% من الأصوات، كيليان مبابي بـ 36%، ورياض محرز 24%