جماهير “السيتي” تقف في صف “محرز” قبل مواجهة “تشيلسي” !

كشف موقع “مانشستر إيفنينغ” أن جماهير “مانشستر سيتي” ترفض فكرة التخلي عن النجم الجزائري “رياض محرز” في الميركاتو الشتوي.

ففي تقرير مطول نشره الموقع الإنجليزي، أكدت جماهير “السيتي” أن رياض لا يزال بإمكانه أن يضع بصمته في هذا النادي.

في نفس السياق، طالبت جماهير الفريق من المدرب “غوارديولا” الاستغناء عن المدافع “أوتاميندي” والحارس “برافو”.

كما أن مباراة السبت المقبل أمام “تشيلسي” ستكون فرصته الكبيرة لإثبات نفسه من جديد وكسب ثقة “غوارديولا” مرة أخرى.

ومتوقع أن يكون “محرز” أساسي السبت المقبل خاصة في ظل معاقبة “برناردو سيلفا”.