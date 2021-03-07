جماهير “السيتي” تُطالب بإشراك “محرز” كأساسي في الداربي !

طالبت جماهير “مانشستر سيتي” بإشراك النجم الجزائري “رياض محرز” كأساسي اليوم الأحد في مباراة الداربي أمام “اليونايتد”.

وأكدت جماهير “السيتي” أن “محرز” هو أفضل اللاعبين في المباريات الأخيرة ومن المنطقي بقاءه في التشكيلة الأساسية.

في حين عاد نادي “مانشستر سيتي” بالأذهان لما قام به “رياض” في مباراة اليونايتد على ملعب الاولد ترافورد الموسم الماضي.

فقد نشر النادي الإنجليزي تغريدة عبر التويتر جاء فيها: “قبل عام سجل محرز بشكل رائع أمام اليونايتد.. هل يكررها رياض ؟”.

يذكر أن “مانشستر سيتي” سيواجه مساء اليوم الأحد نادي “مانشستر يونايتد” لحساب الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.