جماهير “السيتي” تُعاتب “غوارديولا” بسبب “محرز” !

أبدت جماهير “السيتي” عن عدم رضاها بالتكتيك الجديد الذي ظهر به الفريق أمام “ليدز” في الدوري الإنجليزي.

وأكدت جماهير “السيتي” أن “غوارديولا” أخطأ بالاعتماد على محرز كرأس حربة وهمي وهو الذي يبدع دائما كجناح.

محرز كان تائها نوعا ما في مركزه الجديد، وهو ما أثر على مردوده ومردود الفريق، فكان من الأجدر إقحام “سترلينغ” في ذلك المركز.

فالنجم الإنجليزي متعود على اللعب كقلب هجوم في ظل غياب “أغويرو” و”خيسوس” بسبب الإصابة.

يذكر أن “مانشستر سيتي” يواصل تضييع النقاط في بداية الدوري هذا الموسم، بعد تعادله أمس السبت أمام “ليدز”.