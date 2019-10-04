جماهير “السيتي” تُوجه رسالة لـ “محرز”

الرياضة
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جماهير “السيتي” تُوجه رسالة لـ “محرز”
بقلم أمير بهلول

وجّهت جماهير “مانشستر سيتي” رسالة خاصة للنجم الجزائري “رياض محرز” الذي يعتبر أبرز لاعبي الفريق هذا الموسم.

وأشادت ذات الجماهير بالنجم الجزائري، مؤكدين أن “محرز” قادر على صنع الفارق هذا الموسم وأعاد بهم ذكريات تألقه مع “ليستر” موسم التتويج بالدوري.

وكشف موقع “مانشستر إيفنينغ” أن “محرز” يمكنه اللعب في أعلى مستوى وأخذ الثقة اللازمة وهذا ما كان بحاجة إليه.

وستكون الآمال معلقة على محرز خاصة في حالة معاقبة زميله “بيرناردو سيلفا” بالإيقاف لأكثر من 4 مباريات بسبب “العنصرية” !.

يذكر أن “بيب غوارديولا”، أكد أن “رياض” ومنذ تتويجه بكأس إفريقيا مع الخضر بات لاعبا آخرا يفعل كل شيء يهاجم ويدافع يسجل الأهداف ويمنح زملائه تمريرات حاسمة.


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