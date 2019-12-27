جماهير “السيتي”: “ثقتنا كبيرة في محرز” !

قام موقع “مانشستر إيفنينغ” بوضع استفتاء عن التشكيلة المحتملة لـ “السيتي”، والتي ستواجه “وولفرهامبتون” اليوم الجمعة.

ووضع جماهير “السيتي” محرز كأساسي، بل راح البعض يؤكد أنه مادام محرز سيلعب كأساسي لا يهمني من يجاوره.

وتنتظر جماهير “السيتي” الكثير من “رياض محرز” في مباراة اليوم، خاصة أمام خصم عنيد فوق أرضية ميدانه.

وراح البعض الآخر يؤكد أن فنيات النجم الجزائري وتفاهمه الكبير مع “دي بروين” سيكون الحل في مباراة اليوم.

وبالنظر لفوز “ليفربول” الكاسح أمس الخميس أمام “ليستر سيتي”، فإن أشبال “غوارديولا” مطالبون بتحقيق الانتصار لا غير.