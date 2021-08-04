جماهير “السيتي”: “هذا الموسم سيكون موسم محرز” !

أشادت جماهير “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز” قبل مواجهة “ليستر سيتي” في كأس الدرع الخيرية التي ستقام السبت المقبل في “ويمبلي”، أين يريد أشبال “غوارديولا” تحقيق أول الألقاب في الموسم الجديد.

وفي تقرير مطول نشره موقع “مانشستر إيفنينغ“، النجم الجزائري “رياض محرز” بات حديث العام والخاص بعد البداية القوية التي ظهر بها في المباريات التحضيرية للفريق السماوي، فجماهير “السيتي” أكدت أن “رياض” هو من سيقود الفريق هذا الموسم.

أما البعض الآخر فراح يؤكد أن هذا الموسم هو موسم محرز، كما أنهم طالبوا غوارديولا بإشارك رياض هذا الموسم في كل المباريات وأن لن يعتمد على سياسة التدوير فالنجم الجزائري هو الأفضل في منصبه.