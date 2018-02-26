جماهير “العالمي” تُطالب بمبولحي!!

أصبح الدولي الجزائري، رايس مبولحي مطلبا لجميع أنصار الأندية السعودية الكبيرة، وذلك بعد العروض الرائعة التي قدمها منذ وصوله للمملكة.

وقامت جماهير نادي النصر بإطلاق “هاشتاغ” على مُستوى موقع “تويتر” يحمل إسم “مبولحي مطلب نصراوي” ومُنادين إدارتهم بضمه الموسم القادم.

ويأتي هذا في وقت يسعى مُسيروا “الإتفاق” لتمديد عقد حارسهم، لتفادي تركه حُرا من أي إلتزام خلال الميركاتو الصيفي القادم.

يُشار في الأخير بأن “الرايس” ومنذ إمضائه مع “الإتي” لم يعرف الهزيمة خلال خمس مُباريات على التوالي “3 انتصارات وتعادلان”.