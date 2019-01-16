جماهير “الغانرز” تُرحّب بفكرة ضم”براهيمي” !

لا تزال صفقة انتقال “ياسين براهيمي” إلى كبار الدوري الإنجليزي غامضة، خاصة أنه قرر الرحيل عن “بورتو” في نهاية الموسم بعد نهاية عقده.

وبعد اهتمام كبار الدوري الانجليزي على غرار “أرسنال” و “مانشستر يونايتد” بخدماته، يبدو أن الصراع سيكون كبيرا بين الناديين للظفر به.

ولهذا فإن جماهير “الغانرز” تغازل النجم الجزائري، ففي تقرير خصص على ذات اللاعب أبدت ذات الجماهير عن رغبتها الكبيرة في ضم “براهيمي”.

ووصفت جماهير “أرسنال” النجم الجزائري باللاعب المتعدد المناصب والمراوغ فيمكنه اللعب كصانع ألعاب أو كجناح أيسر وأيمن.

كما أنه له دور دفاعي كبير مع نادي بورتو وأرقامه مع الفريق البرتغالي تؤكد قيمته الكبيرة.

انضمام “براهيمي” لنادي “أرسنال”، سيكون إضافة كبيرة للنادي اللندني في ظل تراجع مستوى أوزيل وإمكانية مغادرته، وأيضا لتعدد الإصابات في الفريق.

فسيمنح العديد من الحلول الهجومية للمدرب “أوناي إيمري” وقيمة الصفقة لن تكلف الكثير للنادي الإنجليزي حسب ما ذكرته جماهير “أرسنال”.