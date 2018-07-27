جماهير الملكي تختار خليفة رونالدو !!

الرياضة
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جماهير الملكي تختار خليفة رونالدو !! كريستيانو رونالدو
بقلم وليد كويني

نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، نتيجة الاستفتاء حول المهاجم المثالي، الذي ترغب جماهير ريال مدريد، في التعاقد معه، لخلافة النجم كريستيانو رونالدو.

وشارك نحو 200 ألف شخص، في استطلاع الرأي للصحيفة، للتصويت على قائمة مؤلفة من 6 مهاجمين يتقدمهم هاري كين وإيكاردي.

إضافة للأورغوياني إدينسون كافاني مهاجم البياسجي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم البافاري، ماريانو دياز والإسباني رودريغو مورينو.

وتصدر هاري كين القائمة بغالبية الأصوات بنسبة 26%، وتلاه الثنائي إيكاردي، وكافاني، بنسبة 14% لكل منهما.


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