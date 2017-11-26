جماهير “الميرنغي” تحتج على التحكيم في “الليغا”

صنعت جماهير ريال مدريد، الحدث أمس السبت في مباراة فريقهم ضد ملقا التي انتهت بفوز صعب للملكي بنتيجة 3-2.

حيث قامت جماهير “الميرنغي” برفع بطاقات حمراء في وجه الحكام كنوع من الإحتجاج على الأداء السيء الذي يقدمونه.

وفقد ريال مدريد، 9 نقاط كاملة بسبب أخطاء التحكيم حسب تقرير نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الأحد.

من جهة أخرى، أبدت جماهير الملكي غضبها من أداء الفريق في مباراة أمس ولم تفهم بعد سر تذبذب أداء الفريق.

فتارة يقدم فريق “زيدان” مباراة في القمة وتارة أخرى يقدم ذات الفريق أداء سيء للغاية.