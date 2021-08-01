جماهير “الهامرز” تُشيد بـ “بن رحمة”

أشادت جماهير “وست هام” بالنجم الجزائري “سعيد بن رحمة” الذي سجل هدفين في آخر مباراتين للفريق، وكلا الهدفين عالميين وهو ما يؤكد جودة الجزائري الذي يريد أن يقدم موسما كبيرا في البريميرليغ.

وتداولت جماهير “الهامرز” هدفي “بن رحمة” أمام “سلتيك” وبرينتفورد” ويريدون منه أن يفعل ذلك في مباريات البريميرليغ، كما أن الجميع أشاد به مؤكدين أن أداء “سعيد” هذا الموسم سيكون مغايرا وأنه سيتألق مثلما كان الحال مع فريقه السابق “برينتفورد”.

يذكر أن النجم الجزائري كان قد صرح في وقت سابق، أنه كان يريد أن يقدم موسما كبيرا مع الهامرز وأن ينسي الجميع في خيبة الموسم الماضي وهو على استعداد لذلك.