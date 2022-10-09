جماهير بريست تشتم سليماني لهذا السبب !

عاش النجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، أمسية سوداء مع فريقه ستاد بريست 29 الفرنسي اليوم الأحد.

حيث كشف موقع “كووورة العربي” أن سليماني تعرض لصافرات استهجان من قبل جماهير فريقه.

وذلك خلال مشاركته في لقاء لوريان، بالجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وشارك “السوبر سليم” منذ البداية، قبل أن يترك مكانه في الدقيقة 77، حيث تفاجئ بإطلاق جماهير فريقه لصافرات استهجان، مع وابل من السباب.

ويعود سبب غضب جماهير بريست على سليماني، إلى المستوى الهزيل الذي يقدمه رفقة النادي وتسجيله هدف وحيد فقط.