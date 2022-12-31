جماهير برينتفورد تهتف بإسم بن رحمة

واجه أمس لاعب المنتخب الوطني، ونادي واست هام، السعيد بن رحمة، فريقه السابق برينتفورد، برسم الجولة 18 من البريميرليغ.

وإنهزم بن رحمة رفقة الهامرز بهدفين لصفر، في اللقاء الذي لعب كامل أطواره، من تسجيل إيفان توني و جوش داسيلفا في الدقيقتين 18 و 43 من عمر اللقاء.

وكشف موقع “هامرز نيوز” المقرب من نادي واست هام، أن جماهير الخصم برايتنفورد هتفت مطولا بإسم لاعبها السابق السعيد بن رحمة.

وغنت جماهير برانتفورد:”سعيد بن رحمة ، يريد العودة إلى الوطن”، في إشارة منهم لرغبة نجم الخضر العودة لفريقه السابق.

كما إنتقدت المصدر، المدرب ديفيد مويس، طريقة تعامله مع اللاعب بن رحمة، وطالبه بتقديم تقدير أكثر للاعب الذي يبذل مجهودات جبارة في النادي.