جماهير بشكتاش تتنفس الصعداء بسبب “غزال” !

أبدت جماهير بشكتاش عن سعادتها الكبيرة بعد أن حسم النادي التركي صفقة اللاعب الجزائري “رشيد غزال“، الذي اتفق مع الفريق من أجل الانضمام إليه بعقد يمتد لـ 3 سنوات مع إمكانية التجديد لموسم آخر، براتب سنوي يتجاوز الـ 2.5 مليون أورو.

ونشرت جماهير بشكتاش عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي صورا للنجم الجزائري غزال وهو يحمل لقب البطولة التركية (الموسم الماضي) مؤكدين انه اختار الأفضل خاصة أن إدارة “بشكتاش” حسمت الصفقة على حساب الغريم التقليدي “غلطة سراي”.

كما أكدت جماهير الفريق التركي أن النجم الجزائري لا يمكن أن يصبح خائنا بين ليلة وضحاها وهو الذي عاد للتألق بسبب “بشكتاش”.

ومن المحتمل أن يكون الإعلان الرسمي عن الصفقة في الساعات القليلة المقبلة، بعد إتفاق جميع الأطراف بصفة نهائية.